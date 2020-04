Giorgia Meloni in testa nei sondaggi. Il Mes fa crollare il Pd

Giorgia Meloni in testa, seppur in calo di 4 punti rispetto all’ultima rilevazione. Luigi Di Maio secondo: per la

prima volta dal 2018 il ministro degli Esteri supera Matteo Salvini e guadagna 10 punti nell’ultimo mese. Secondo il ‘Cruscotto’, settimanale di Ipsos dedicato al leader, la leader di Fdi è in testa a 31, Di Maio subito dietro, al 30, quindi il leader della Lega (29, -2 rispetto all’ultima rilevazione).

Nel sondaggio, che assegna un indice di gradimento in valore assoluto a ciascun leader, non è incluso il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Seguono Nicola Zingaretti, a 28 punti, Silvio Berlusconi a 22: entrambi perdono un punto rispetto all’ultima rilevazione. Chiude Matteo Renzi a 10, stabile rispetto allo scorso sondaggio.

In calo il Pd tra le forze di governo

Nel sondaggio di Index Research per Piazza Pulita, reso noto ieri sera, tra le forze del governo sale solo il Movimento 5 Stelle. Male il Pd che scende dal 22,1 al 21,8% dopo la crociata pro-Mes, mentre proprio la Lega allunga leggermente passando dal 26,9 al 27 per cento. Leggera risalita anche per i 5 Stelle: +0.1, al 14,7%. Alle loro spalle, stabile Fratelli d’Italia al 12,9%, Forza Italia sale al 6,3% (+0,1), malissimo Italia Viva, al 4,5%.