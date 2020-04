Dice di «non votare da anni» e quindi non è un endorsement. Ma la circostanza non le ha impedito di apprezzare l’intervento di Giorgia Meloni in diretta tv sulle comunicazioni del premier Giuseppe Conte. E, soprattutto, di farlo pubblicamente. La qual cosa, è noto, richiede coraggio se a beneficiarne è un esponente di destra. E Gaia Tortora – è lei l’autrice dell’apprezzamento – di coraggio ne ha. Probabilmente le scorre nelle vene, essendo la figlia di Enzo. Buon sangue non mente.

Dal padre, Gaia Tortora deve aver ereditato non solo la passione per il giornalismo (è la conduttrice di Omnibus, programma mattutino di La7), ma anche il gusto per l’anticonformismo e l’abitudine a non calare la testa di fronte ai potenti. Di recente ha incrociato la lama con Marco Travaglio. Al centro della contesa un paio di frasi piuttosto ambigue pronunciate dal direttore del Fatto Quotidiano sugli innocenti in galera che non potevano certo sfuggire a una persona che ha visto il padre morire di malagiustizia.

Con questo po’ po’ di ascendenze e precedenti non stupisce, quindi, il pubblico post in favore della leader di Fratelli d’Italia. «Direi che Giorgia Meloni asfalta Conte», è il post vergato dalla Tortora su Twitter dopo averne ascoltato l’intervento nell’aula di Montecitorio. Come da copione, il cinguettio della giornalista ha scatenato pareri diversi fra gli internauti, divisi fra chi si dice d’accordo e chi critica la giornalista di La7. Ma non per questo lei accenna ad indietreggiare. Anzi. «Non si può dire – ha sottolineato la Tortora rispondendo ad uno dei post -. Altrimenti c’è chi aizza la piazza virtuale contro di te come un certo eurodeputato Cinquestelle… Io non voto da anni ma se fai un’osservazione puramente laica matematicamente i tifosi ti linciano».