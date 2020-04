Sarà un no. Fratelli d’Italia si appresta a bocciare la risoluzione finale del Parlamento di Strasburgo. Sulle misure anti-crisi dovuta alla pandemia. Lo spiegano in una nota gli europarlamentari Carlo Fidanza e Raffaele Fitto. Chesottolineano i trabocchetti dalla maggioranza. E l’eccesso di ideologismo

Ue, Fratelli d’Italia dice no alla risoluzione

“Fratelli d’Italia ha contribuito alla risoluzione presentata dal gruppo dei Conservatori europei (Ecr). Non utilizzo e scioglimento del Mes. Con la restituzione delle quote ai singoli Stati. Sì al Recovery Fund per uscire dalla crisi. Favorevoli a un ruolo ampio della Bce per garantire i debiti sovrani. Promotori di un allentamento sui crediti deteriorati. Per consentire alle banche di non strangolare le imprese. Rinvio delle norme vessatorie del Green Deal.

“Troppo ideologica. All’Italia serve altro”

“Purtroppo – continua la nota – questa risoluzione non è passata. E allora abbiamo cercato di migliorare quella della ‘maggioranza’. Votando a favore di tutte le proposte utili all’Italia (coronabond, recovery bond). Ma voteremo contro la risoluzione finale”. Per capo-delegazione di FdI e il co-presidente dell’Ecr è troppo blanda. “Troppo in continuità con le scarse risposte date dall’Ue fino ad ora”. La risoluzione è troppo incline a introdurre il Mes. Che rappresenta “una minaccia per la nostra sovranità. Troppo ideologica nel perseguire un Green Deal indefinito. Che rischia di caricare le imprese di oneri insostenibili. Con l’aggiunta delle solite derive della sinistra pro-immigrazione. E contro i governi di Polonia e Ungheria. Che nulla hanno a che fare con l’uscita dalla crisi. Non è questa la strada per far ripartire l’Italia”.

La coerenza non è di casa in Europa neppure tra le file della Lega e di Forza Italia. Ieri le due delegazioni all’Europarlamento hanno votato contro i coronabond. Contenuti in un emendamento presentato dal gruppo dei verdi. Non solo. Pd e 5Stelle si sono divisi sul voto in plenaria a favore dell’attivazione del Mes riformato (light?). Il Pd ha votato a favore del paragrafo che invitvaa i Paesi dell’eurozona ad attivare il Mes. I grillini hanno votato contro. Contrarie anche Lega e Fratelli d’Italia. Hanno votato a favore Italia Viva e Forza Italia. Il paragrafo è passato con 523 sì, 145 contrari e 17 astensioni.