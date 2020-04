Follia a Torino, nel quartiere Aurora, dove gli anarchici della casa occupata in corso Giulio Cesare 45 sono scesi in strada per liberare due rapinatori che avevano rubato una collanina a un’anziana.

Gli anarchici, un’ottantina, hanno cercato di liberare i due uomini scagliandosi contro la polizia insieme a rom ed extracomunitari. Scene di insurrezione in tempi di pandemia: i rivoltosi hanno incitato i residenti a scendere in strada, violando la quarantena.

7 agenti di polizia sono rimasti feriti. Sei gli arrestati: due per rapina e 4 per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Tre persone denunciate dalla Digos per resistenza e violenza.

Montaruli (FdI): Torino è una bomba che sta scoppiando

“Torino è una bomba che sta scoppiando nelle mani inerti di Sindaco e Ministro” – dice Augusta Montaruli di Fratelli d’Italia. “Qualcuno sta provando a controllare illegittimamente il territorio per permettere traffici illegali. Per questo i poliziotti vengono aggrediti in strada mentre cercano di far rispettare le norme sul coronavirus nel quartiere Aurora, dove da giorni denunciamo assembramenti di immigrati ingiustificati”.

“E’ inaccettabile – continua Montaruli – il linciaggio anarchico a cui abbiamo assistito oggi. Ancora peggio che gli agenti siano costretti ad andare via dopo gli arresti e prevalga la folla fomentata dagli antagonisti. Una parte di Torino è fuori controllo – aggiunge – sono decine ormai le interrogazioni e gli interventi per mettere in attenzione il ministero dell’Interno e il sindaco Appendino. Non possiamo permettere che ci siano aree della nostra città in cui la polizia subisca aggressioni e linciaggi alla prima alzata di paletta”.