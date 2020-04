Feltri smaschera il gioco sporco della sinistra: «Vuole issare la bandiera rossa sulla Lombardia»

Lombardia attaccata da tutte le parti. Giulio Gallera è diventato il capostipite di tutto ciò che non ha funzionato nella sanità. L’ospedale Fiera costruito in dieci giorni sarebbe “miserevole”. A guerra ancora in corso contro il coronavirus, il plotone d’esecuzione della sinistra ha messo al muro la regione guidata dal leghista Fontana. Senza appello, senza nemmeno dare un’occhiata alle “stragi silenziose” nelle Rsa di Regioni come Toscana, Emilia, e Lazio, guarda caso guidate dal Pd.

Il gioco sporco è di natura politica. Vittorio Feltri non ci sta e da giorni via twitter e in tv si spende per rimettere le cose in chiaro. Scrive e continua a battersi in difesa della Lombardia. “Giulio Gallera è diventato il capro espiatorio perché ha lavorato molto bene, mentre il ministro della sanità se la ride perché non ha fatto un c***”, è il commento di Feltri, che difende il buon operato dell’assessore al Welfare e di tutto il team regionale. “Migliaia di vecchi sono morti negli ospizi di mezzo mondo e non solo in Italia, ma ce la prendiamo esclusivamente con la Lombardia. L’ospedale di Alzano avrà commesso degli errori – ha sottolineato il direttore di Libero – ma sempre meno degli ospedali di New York e di Madrid”.

“La misura è colma”, scrive Feltri. “Lo scopo delle polemiche sgangherate è evidentemente politico oltre che psicologico. La sinistra, infatti, la quale domina nei media (giornali e tv) e non nel Paese, è intenzionata a influenzare l’ opinione pubblica, spostandola dal centrodestra (per lo più leghista) all’ area progressista. Obiettivo finale: strappare il Pirellone a Matteo Salvini e soci, piantandovi la bandiera rossa. Operazione velleitaria, ma che potrebbe infastidire la Lega ed i suoi alleati”.

Feltri: la sinistra pur di sputtanare….”

Nero su bianco, su Libero in edicola lunedì 20 aprile, il direttore editoriale smaschera l’obbiettivo finale di questi attacchi concentrici. “Pur di sputtanare l’ attuale giunta, si è inventato di tutto e di più, colpevolizzando specialmente il presidente Fontana. Nonostante questi sia stato tra i primi a lanciare l’ allarme nonché ad innalzare imponenti difese dal virus maledetto”.

La Lombardia è una regione succulenta: “Il Pd ha avuto gioco facile finora poiché la Lombardia suscita da sempre l’ invidia di tante zone sfigate d’ Italia. La sua produttività, la sua ricchezza e il suo grado di civiltà attraggono e stimolano l’ immigrazione dal Sud, però al tempo stesso accrescono l’ acrimonia dei compatrioti meno fortunati.”

” Che la sinistra non conosca vergogna è noto”, scrive Feltri.. “Tuttavia, che ora cerchi con le menzogne di distruggere la reputazione della Lombardia è troppo, e il troppo storpia”. Nell’editoriale elenca ciò che invece di buono è stato fatto per contrastare il virus. “Ha acceso “la luce” in Italia dando per primo una data, 4 maggio. Scelta coraggiosa che l’ esecutivo non ha osato; ha quasi raddoppiato i posti di terapia intensiva;

3) ha istituito un fondo di garanzia per agevolare l’ anticipazione di cassa a tutti i lavoratori. Perché nessuno rimanga senza soldi. 4) ha avviato dal nulla una produzione di mascherine chirurgiche certificate dal Politecnico di Milano e autorizzate dall’ ISS; 5) sta per attivare una campagna di test sierologici a tappetto (è la regione con i test sieropositivi più seri d’ Italia, anche gli USA stanno guardando all’ altro test sul plasma dei pazienti sempre al San Matteo). Insomma, negare tutto questo può rivelare soltanto uno sporco gioco di parte.