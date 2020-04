FdI: “Mondo del turismo in ginocchio. Franceschini, dove sei?”

“Il turismo è stato il primo settore economico ad essere toccato dall’emergenza coronavirus e sarà l’ultimo in grado di ripartire per le dinamiche che lo caratterizzano. Ad oggi questa parola, turismo, non è stata pronunciata spesso da Conte, mentre il ministro competente Franceschini, unico ministro a non aver risposto alla nostra richiesta di riferire in Aula, non è mai pervenuto comunicando proposte concrete o fatti concludenti per arginare il disastro. Cosa si aspetta? Non sono stati riuniti nemmeno gli assessori regionali competenti come è stato fatto per altri settori. Ci si riempie la bocca dell’importanza del turismo per l’Italia e poi le deleghe si sbattono da un ministero all’altro invece di reintrodurre, come noi sosteniamo da sempre, un ministero competente ad hoc”.

“Si dia ascolto al mondo del turismo e agli assessori regionali”

“Oggi si capisce quanto sarebbe stato importante che qualcuno, avendone la competenze, ascoltasse un mondo in ginocchio che rischia in gran parte di non rialzarsi. Fratelli d’Italia, ascoltando le categorie, ha lavorato a un pacchetto di proposte. Fra queste, l’istituzione di un buono-vacanza di 250 euro per ogni membro di una famiglia, da acquistare tramite agenzie e tour operator in modo da rimettere in moto la filiera del turismo interno incentivando le vacanze in Italia questa estate; rendere disponibile e certa la liquidità alle imprese, considerata anche l’assoluta inadeguatezza della indennità di 600 euro per un comparto come quello degli agenti di viaggio; occorre poi garantire la cig per il futuro qualora non ripartisse la stagione, assicurando adeguati investimenti nei vari comparti e profondendo qualunque sforzo utile a risollevare un settore che per l’Italia rappresenta da sempre un formidabile volano per l’economia. Anche, ad esempio, istituendo un fondo di emergenza nazionale per il turismo”. Lo dichiarano il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Francesco Lollobrigida e il capogruppo Fdi in Commissione Attività produttive di Montecitorio Riccardo Zucconi, a margine delle prime audizioni con i rappresentanti del settore organizzate dal Dipartimento Turismo di Fdi guidato dal dottor Gianluca Caramanna.