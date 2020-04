Subito dopo la conferenza stampa più confusa (e inutile) di Giuseppe Conte, un fiume di imbarazzi, perplessità, critiche. Il premier ha detto poco più di niente. La tanto sbandierata fase 2 non inizia. O meglio, inizia facendo una fotocopia della fase 1 con qualche correzione a matita. Correzione così impercettibile che per leggerla ci vuole la lente di ingrandimento.

Conte: le misure dal 4 al 18 maggio

«Le misure entreranno in vigore il 4 maggio, fino al 18 maggio», annuncia in modo solenne Conte. Ma più che altro parla di protocolli futuri, che spiegheranno come si riaprirà. In pratica, annuncia altre conferenze stampa con tanto di telecamere e reti unificate I settori che partiranno il 4 maggio (come, però, si vedrà) sono la manifattura, le costruzioni, l’ingrosso funzionale ai due settori. Tutto, naturalmente, dipende dai protocolli di sicurezza sul luogo di lavoro. Altri due protocolli, evidenzia il premier, regoleranno trasporti e cantieri. Il 18 maggio è prevista la riapertura del commercio al dettaglio funzionale ai settori manifatturiero e delle costruzioni.

Gli spostamenti e le visite ai nonni

«All’interno della regione gli spostamenti sono consentiti per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute». Con una (minuscola) novità: si aggiunge la possibilità di spostamenti mirati per far visita a congiunti. Visite però mirate nel rispetto delle distanze, con uso di mascherine e divieto di assembramento. «Non sono consentiti party familiari e ritrovi». Rimane il divieto a spostarsi in altre regioni, se non per ragioni lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute.

I parchi e le ville

«Consentiamo l’accesso a parchi, ville e giardini pubblici condizionato al rigoroso rispetto delle distanze e all’adozione di misure per contingentare gli ingressi. I sindaci potranno disporre la chiusura delle aree», aggiunge Conte. Questo, «se non sarà possibile assicurare il rispetto di queste misure».

Le attività sportive

Capitolo attività sportiva: «Ci si potrà allontanare dalla propria abitazione, se si tratta di attività sportiva più dinamica bisogna rispettare una distanza di 2 metri Se è semplice attività motoria, un metro».

I funerali

«Per quanto riguarda le cerimonie funebri, c’è stata una serrata interlocuzione con il comitato tecnico scientifico che è apparso molto rigido su questo fronte. C’è stata un’apertura. Ha addolorato tutti, non solo me, assistere a molti decessi senza la possibilità di un ultimo gesto di raccoglimento e di una preghiera. Dal 4 maggio saranno consentite cerimonie funebri con la presenza al massimo di 15 congiunti, con l’uso di mascherine e nel rispetto delle norme di distanziamento sociale, possibilmente all’aperto«, dice Conte.

Conte, i bar e i ristoranti

Bar e ristoranti: «Dal 4 maggio sarà consentita attività di ristorazione da asporto. Nessun assembramento, il cibo si consumerà a casa o in ufficio». Il 18 maggio è prevista la riapertura di musei e biblioteche. Il primo giugno «vorremmo riaprire più ampiamente bar, ristorazione, barbieri, parrucchieri, centro di massaggio: ci prendiamo qualche giorno in più per adottare ulteriori cautele che comunicheremo per tempo».