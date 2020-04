Europarlamentare grillino insulta gli elettori di FdI e Lega. Mai la politica era caduta così in basso…

«Salvini e Meloni si rivolgono a una platea di analfabeti». Ignazio Corrao, europarlamentare grillino, insulta così, su Facebook, gli elettori di Fratelli d’Italia e Lega. E questo sarebbe un rappresentante del popolo italiano in un alto consesso europeo? Se i parlamentari grillini sono tutti così (e c’è da giurare che ce ne siano comunque molti) , capiamo allora perché l’Italia attuale, l’Italia di Conte, Zingaretti e compagnia brutta, non conta nulla in Europa. Mai la politica italiana era caduta così in basso prima che i grillini, con tutto il loro carico di ignoranza e arroganza, sbarcassero nelle istituzioni rappresentantative. Forse l’onorevole (si fa per dire) Corrao non ha capito che, offendendo gli elettori di altri partiti, offende in realtà se stesso in qualità di rappresentante del popolo. Ma pare proprio fatica sprecata spiegargli quale sia la dignità della funzione parlamentare.