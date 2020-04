Espone la bandiera della Rsi dal balcone. La Digos si precipita: «È fascista». E la sequestra

In tempi di coronavirus e con il Viminale schierato per stanare i “disobbedienti” della Pasqua, altre forme di vigilanza sono attive in maniera permanente. Eccone una. E’ stato tramite l’applicazione Youpol che un cittadino ha avvisato la Polizia del fatto che, sopra l’ingresso di un’abitazione in un comune lacustre del Trasimeno, sventolava una bandiera della Repubblica Sociale Italiana.

E’ stupefacente constatare come la segnalazione abbia avuto un effetto immediato. Non appena quindi la segnalazione, tramite l’applicativo, è arrivata alla sala operativa della Questura, sul posto è arrivata addirittura la Digos. Che ha constatato l’esposizione, sul porticato di un’abitazione, di una bandiera italiana raffigurante un’aquila con fascio tra gli artigli.

La Polizia di Stato ha proceduto immediatamente alla rimozione e successiva acquisizione della bandiera. Non solo, ha identificato il proprietario dell’abitazione, un italiano di 56 anni. L’uomo è stato segnalato all’autorità giudiziaria per vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello Stato.

Il pronto intervento antifascista

Segnaliamo che l’App Youpol era in funzione per contrastare bullismo e spaccio di sostanze stupefacenti nelle scuole. Di recente aggiornata anche per denunciare episodi di violenza domestica. Ora apprendiamo dell’ulteriore aggiornamento: denunciare atti pericolosi di pericoloso fascismo. Se i dispositivi antifascisti sono ben collaudati, speriamo anche nella stessa solerzia quando si tratterà di passare alla denuncia di quarantene violate, di assembramenti di migranti nelle strade, di mascherine con prezzi alle stelle e fuori mercato e altre azioni di altrettanta pericolosità- sociale. Episodi segnalati sì, in innumerevoli casi, ma con scarso successo.