Di Maio si fa bello con la mascherina tricolore. Il web s’indigna: “E a noi?”

“L’Italia si rialzerà”, annuncia Luigi Di Maio su Instagram, sfoggiando una bella mascherina tricolore. Mascherina che milioni di italiani attendono da due mesi per potersi difendere dal coronavirus, anche non tricolore. Basterebbe bianca, magari non fatta di carta igienica, come quella data a decine di medici e infermieri negli ospedali.

Di Maio patriota in mascherina

Sarà perché non è carino fare il pavone con la mascherina dell’Italia sui social mentre si contano ogni giorni centinaia di morti. Sarà perché di quelle milioni di mascherine annunciate in arrivo dalla Cina e da altri Paesi, gli italiani non ne hanno viste nessuna. Sarà perché nelle farmacie di tutta Italia il cartello “mascherine esaurite” campeggia sulle vetrine da due mesi. Sta di fatto che perfino sulla bacheca del ministro delle gaffe e degli Esteri, Luigi Di Maio, sotto a quella foto, per una volta i commenti critici soverchiano quelli dei suoi fans più integralisti.

“E noi dove le prendiamo?”

“Ministro della Propaganda! Vai a fare qualcosa di concreto!!! BASTA FOTO! MENO FOTO”, è il primo di una lunga serie di commenti sotto la foto di Di Maio. Ed ancora, l’ironia:”Dove l’hai presa?”. “Rialzarsi non significa stare in piedi, ma camminare…”. “E la cassa integrazione di marzo?”. “Ma piantala, per favore…”, “Nessuno ha visto un euro e domani si pagano gli F24”, “Rialzarsi? Sicuramente non con te come ministro…”, “Patetico”, “Levati quella mascherina, traditore!”, “Mi sto mangiando le mani per aver contribuito a mandarti al governo…”, si lamenta il grillino pentito.