Da CasaPound un aiuto concreto a 500 famiglie: spesa e mascherine per gli italiani in difficoltà

Oltre cinque tonnellate di generi alimentari. E poi, ancora, mascherine, guanti, gel disinfettante. CasaPound Italia domani celebrerà il Natale di Roma con una nuova iniziativa di solidarietà, distribuendo a chi ne ha bisogno generi di prima necessità, compresi i dispositivi di protezione di base.

Da CasaPound un aiuto concreto a 500 famiglie

La distribuzione avverrà presso la sede in via Napoleone III a Roma, rigorosamente “rispettando – spiega Cpi in una nota – distanze e normative di sicurezza previste dai decreti”. Ma sarà attivo anche un servizio di consegna porta a porta, “con particolare attenzione alle periferie”. “Aiuteremo con un pacco di spesa – prosegue Cpi – circa 500 famiglie italiane, colpite dalla crisi economica causata dall’emergenza coronavirus. Grazie alle donazioni di cittadini e imprenditori abbiamo raccolto oltre 5 tonnellate di generi alimentari, tra cui pasta, riso, farina, zucchero. A questo si aggiungono oltre 500 litri d’olio, 2000 d’acqua, 20.000 mascherine, guanti e 5000 flaconcini di gel per le mani”.

Il porta a porta nelle periferie

“Con questa iniziativa di solidarietà vogliamo mettere in campo un aiuto concreto, considerando che le misure di sostegno previste dal governo arrivano a fatica. E certamente non bastano in un momento come questo. Invitiamo chiunque abbia necessità a presentarsi domani mattina presso la nostra sede”, prosegue il movimento, che in queste settimane ha già attivato diverse iniziative di solidarietà. Saranno poi 80 i militanti impegnati nelle consegne a domicilio. Andranno dal Tiburtino III a Torre Maura, da Casalotti a Boccea, da Magliana fino ad Ostia passando per tutta la città e si rivolgeranno alle famiglie maggiormente in difficolta a partire da quelle di anziani, disabili, padri separati, precari, disoccupati e categorie più colpite da questa emergenza.