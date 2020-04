Cura Italia, Mazzetti (FI): “Una follia limitare l’attività dei notai. Il governo ci ripensi”

“Al Senato, è stato approvato un emendamento al Dl Cura Italia, a prima firma Rossomando del Pd, assurdo e inconcepibile. Assurdo perché con questo emendamento si va a bloccare le attività dei notai. Fermando di fatto tutte quelle attività connesse agli atti di compravendita tra privati di tutti i settori. E questo fino al 31 ottobre. Senza dare nessun tipo di rassicurazione per il futuro”. Erica Mazzetti, parlamentare di Forza Italia, è furibonda. E affida in una nota la sua valutazione.

“Inconcepibile emendamento”, spiega Mazzetti. “Prché sfugge la ratio di tale scelta. Posto che, la categoria dei notai, così come quella di altri professionisti, sa bene di dover rispettare le dovute precauzioni sanitarie in questa emergenza. Non può la maggioranza decidere quali siano gli atti prioritari e quali no; quali siano le ragioni di indifferibilità e urgenza”

Pertanto il governo non promette bene. “Si tratta di pura demagogia e di un attentato alla libertà di una categoria di pubblici ufficiali quali sono i notai e di un grave danno al sistema economico. Soprattutto in prospettiva di quella che il governo vende come Fase2. Invitiamo, dunque, la maggioranza a rivedere la sua posizione folle e, diversamente, presenteremo emendamenti per cancellare questo errore madornale”.