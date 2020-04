Crolla il prezzo dei petrolio, ai minimi dal 1986. Nuove ondate migratorie dai paesi produttori?

La diminuzione brusca della domanda di petrolio provocata dall’epidemia e dai lockdown in tutto il mondo ha innescato un crollo storico del prezzo sul Wti (il marker per i produttori Usa), del -40,5% a New York, portandolo ai minimi dal 1986 a 10,34 dollari al barile. In Texas, alcuni acquirenti sono arrivati ad offrire anche due soli dollari per barile, secondo quanto riportato da Bloomberg. La ragione di un tracollo così disastroso è semplice: non si sa più dove metterlo. Le scorte sono al massimo, le aree di stoccaggio sono a un passo dalla saturazione, e le probabilità che il prezzo possa arrivare in territorio negativo, con produttori disposti a pagare pur di disfarsene, si fanno sempre più alte.

Il crollo del petrolio e la temuta recessione da coronavirus hanno avuto effetti sui mercati finanziari. Le borse europee hanno migliorato dopo l’avvio in moderato ribasso di Wall Street. A Milano il Ftse Mib segna un calo dello 0,68% a 16.937 punti, mentre lo spread Btp-Bund è in aumento a 245 punti. Londra viaggia sulla parità, mentre Francoforte cede lo 0,57% e Parigi lo 0,33%, mentre fra le materie prime il petrolio è in forte calo.

Ma gli effetti del crollo del barile potrebbero non essere solo economici. Crescono gli analisti internazionali che paventano nuove ondate migratorie da paesi produttori come la Nigeria e il Venezuela. Non è un scenario improbabile visti gli squilibri economici e sociali che devastano numerosi paesi del Sud del mondo.