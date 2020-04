Covid, il governo nasconde ancora gli atti del comitato tecnico. Borrelli: “Prima o poi li divulgheremo”

Aumentano ancora i casi di contagio da Covid: nelle ultime 24 ore se ne sono registrati 1.739 in più, per un totale di 199.414. Il numero totale di attualmente positivi è, invece, di 105.847, con un decremento di 290 assistiti rispetto a ieri. I morti sono stati poi 333, che portano il totale delle vittime a 26.977. A renderlo noto è stata la Protezione civile nella consueta conferenza stampa di aggiornamento sull’andamento di Covid-19 nel nostro Paese.

I numeri delle ultime 24 ore

Quanto al numero complessivo dei dimessi e guariti, il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, ha chiarito che sale a 64.928, con un incremento di 1.696 persone rispetto a ieri. Nelle terapie intensive restano 1.956 persone, 53 in meno di ieri. In totale i pazienti ricoverati con sintomi sono 220.353, con un calo rispetto a ieri di 1.019. Le persone sottoposte a tampone nelle ultime 24 ore, poi, sono state 26.678 per un totale di 1.237.317 casi testati dall’inizio dell’emergenza, da quando sono stati eseguiti complessivamente 1.789.662 tamponi.

Brusaferro: “Il trend del Covid si conferma in calo”

“Il trend conferma il progressivo decremento dei casi di infezione e anche dei decessi” e questo “al di là del numero inferiore di tamponi nel fine settimana”, ha spiegato il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, ribadendo che oggi si contano i “contagi avvenuti alcune settimane fa”. Brusaferro, inoltre, ha confermato la disponibilità dei tamponi, sebbene ancora molte siano le difficoltà a poterli ottenere. “Stiamo lavorando a un documento per ridurre la disomogeneità della somministrazione”, ha assicurato Brusaferro, escludendo però la possibilità che, nella Fase 2, i tamponi possano esseri disponibili per i privati cittadini che chiedono di farli. In conferenza stampa è stato affrontato anche il tema delle mascherine, che – ha ribadito il presidente dell’Istituto superiore della sanità – è una protezione in più dal virus, ma non può essere considerata alternativa al distanziamento sociale e alle misure igieniche di prevenzione.

Si naviga a vista e senza trasparenza

Di fatto, Brusaferro ha ammesso che si naviga a vista. Lo ha fatto quando ha spiegato il significato dell’espressione “Try and learn”, “Prova e impara”, che sarà alla base della Fase 2. E lo ha fatto anche quando ha parlato della riapertura delle scuole, rimandando una valutazione più solida a una fase successiva a quando parleranno il gruppo di esperti che in questo momento sta lavorando al ministero. Esclusa, poi, la divulgazione dei verbali delle riunioni del comitato tecnico-scientifico, richiesti già da tempo degli organi di informazioni. “Li diffonderemo quando sarà finita l’emergenza o anche dopo”, ha detto Borrelli.