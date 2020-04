Mancava solo il richiamo agli invalicabili confini regionali per certificare la morte dello Stato al tempo del virus. Ora che è arrivato sotto forma di diktat firmato da Enzo De Luca, governatore della Campania, più noto come O’ Sceriffo, possiamo senz’altro dire che tutto è compiuto. Del resto era inevitabile, dopo un ventennio di supina esaltazione delle magnifiche sorti e progressive delle Regioni culminato nella sciagurata riforma del Titolo V della Costituzione. Correva l’anno 2001 e la sinistra penso di accaparrarsi l’elettorato leghista gonfiando di poteri e risorse le Regioni.

Il virus ha messo a nudo la debolezza istituzionale dell’Italia

A completare l’opera ha poi provveduto un altro esponente della sinistra, Paolo Gentiloni, firmando nottetempo e con l’ufficio di Palazzo Chigi già invaso dagli scatoloni in vista dell’avvenuto sfratto elettorale, le pre-intese per dare altri poteri e altre risorse a Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. L’Italia nei panni di Arlecchino – ogni pezza un colore – è nata così. Per questo la lotta al virus – con il rispetto dovuto ai morti e alle loro famiglie – somiglia a una carnevalata. Ogni Regione decide e agisce in proprio. Si tratti dell’acquisto delle mascherine o della fase 2, della riapertura della scuola piuttosto che delle librerie, delle fabbriche invece dei barbieri, tutto è sottoposto a lunghe ed estenuanti trattative tra poteri. Gli italiani non sanno più a chi guardare e a chi dare retta.

La tentazione dei governatori di votare a luglio

In Campania spopola De Luca. Il governatore è ormai un mito dei social. E lui ci ha preso gusto. Appena vede un pertugio aperto, vi si infila e sforna divieti. La paura è la sua più preziosa alleata. I cittadini sono ormai convinti che se il virus là ha circolato di meno è tutto merito suo. Non per niente ‘O Sceriffo vuole passare subito all’incasso: votare subito. In questo è già d’accordo con Toti e Zaia, almeno così ha assicurato in un’intervista il governatore della Liguria. Al ministro Lamorgese avrebbero suggerito anche due date: il 28 giugno o il 5 luglio. È estate, ma il caldo è nemico del virus. E anche dell’affluenza. Ma questi sono tempi in cui si bada al sodo. E si fa quel che le Regioni vogliono. Forse non ce ne siamo accorti, ma da quando esistono i governatori l’Italia non ha più un governo.