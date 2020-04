Covid-19, J. K. Rowling rivela: “Anche io sono stata male”. E lancia “Harry Potter at home” (video)

Il test non l’ha potuto fare, ma i sintomi erano quelli. J.K. Rowling, l’autrice di Harry Potter, ha rivelato di essere stata con ogni probabilità contagiata anche lei dal coronavirus, rassicurando insieme i fan sul fatto che ora è “completamente guarita”.

Il tweet della Rowling: “Ho avuto tutti i sintomi”

“Per le due settimane passate ho avuto tutti i sintomi del Covid-19 anche se non ho avuto il test. Ora sono completamente guarita”, ha scritto su Twitter la “mamma” del maghetto più amato del mondo. Raccontando la propria esperienza, la scrittrice ha anche postato un video del Queens Hospital, nel quale un medico illustra una tecnica di respirazione utile ad alleggerire i sintomi di Covid-19. “Io l’ho fatto su consiglio di mio marito medico”, ha quindi precisato la Rowling, che in questo periodo ha anche lanciato un nuovo portale per alleviare un po’ la quarantena dei suoi fan, piccoli e grandi, in giro per il mondo.

“Harry Potter at home” contro la quarantena

Il sito si chiama Harry Potter at home ed è una sorta di estensione di Wizarding world, il portale su cui già prima ci si poteva dilettare con approfondimenti, curiosità e giochi legati al mondo della magia potteriana. “Per oltre vent’anni – si legge sulla presentazione di Harry Potter at home – Hogwarts è stato una evasione per tutti: lettori e fan, giovani e vecchi. Durante questi strani tempi nei quali ci troviamo ora, vogliamo darvi di nuovo il benvenuto a Hogwarts, dove potrete trovare un rifugio accogliente per voi, per la vostra famiglia e per per tutti quelli cui tenete”. Tramite il portale, oltre ad scoprire la propria casa di appartenenza ad Hogwarts e il proprio Patronus, è anche possibile ascoltare il primo volume della saga, Harry Potter e la pietra filosofale, rilasciato gratuitamente in audiolibro in diverse lingue e narrato in italiano da Francesco Pannofino.