Covid-19, FdI Lazio: “La Regione dia risorse a tutti gli asili nido senza discriminare quelli privati”

“Ci sono anche le scuole tra le attività che a causa del Covid-19 stanno subendo consistenti perdite economiche”. E’ quanto si legge in un comunicato del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio. “Nel territorio regionale sono molte le strutture di asili nido e scuola materna suddivise tra pubblico e privato. Più della metà di queste non sono convenzionate ma, come quelle accreditate, rischiano di non poter riaprire”.

Necessario pensare agli asili per i dopo Covid-19

Danno duplice, sia per gli operatori che perderebbero il posto di lavoro, sia per le famiglie – spiega la nota – che sarebbero private dell’offerta didattica e di accoglienza che queste scuole offrono. Per questo, raccogliendo l’appello di diverse sensibilità “Fdi ha presentato una mozione. Per impegnare la Regione Lazio ad estendere le misure di sostegno economico a tutte le strutture educative private nella fascia 0-6 anni, private e paritarie presenti sul territorio regionale”.

Senza escluderne nessuna, questo è l’importante. “Ed inoltre prevedere- specifica la nota – interventi di sostegno ulteriori anche per gli istituti che si occupano dell’educazione dei minori delle altre fasce di età; affinché il sistema educativo regionale possa riprendere l’attività scolastica, una volta finita l’emergenza da Covid-19”.