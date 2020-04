“Così mi sono trovato amministratore del sito Inps con tutti i dati a mia disposizione”

“All’Inps c’è bisogno di mandare a casa qualcuno! Sentite questa sui bonus…”. La denuncia arriva dalla pagina Fb del parlamentare di Fratelli d’Italia Galeazzo Bignami, che ospita un video di un contribuente, nel giorno del caos. Un signore che ieri sera si è collegato al sito dell’Inps per richiedere il bonus di 600 euro e si è ritrovato amministratore del sito stesso. Con la possibilità di accedere a tutti i dati Inps di chi aveva fatto richiesta del bonus baby sitter. Sostegno, peraltro, non richiesto dal nuovo “amministratore” del sito. E meno male che non è finito su un sito porno.

Guardare per credere…