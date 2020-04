Coronavirus, scena pietosa dalla sanità pugliese al tempo di Emiliano (video)

Scena dalla follia della Sanità in Puglia ai tempi di Emiliano. Marcello Gemmato parlamentare di FdI posta un video sconcertante. “Le immagini che mi girano alcuni medici degli Ospedali riuniti di Foggia sono un pugno nello stomaco”, esordisce a commento delle immagini. Che mostrano “una giovane paziente affetta da Covid-19 bloccata per più di 20 minuti nell’ascensore. Ascensore, scrive Gemmato, “che è l’ unica via di accesso al reparto per pazienti in barella“. “Se fosse successo di notte, voi due da sole…”, dice il medico: “Allucinante”.

Non è il primo caso anzi, pare sia avvenuto altre volte con complicanze gravissime. Nessuno ne parla, denuncia l’esponente di FdI. “La sanità pubblica in Puglia fa acqua da tutte le parti: reparti chiudono,ospedali chiudono, gli operatori sanitari sono privi di adeguate protezioni individuali. Ringraziamo il Signore che la pandemia non abbia colpito per prima la Puglia“, commenta Gemmato.

“E poi hanno il coraggio di parlare della Lombardia…”

La sanità della Puglia dopo cinque anni di governo Emiliano è allo stremo, una delle peggiori in Italia. Molte inchieste lo hanno attestato. Più che respingere l’assalto dei presunti “nemici del nord” – diatriba che viene cavalcata in questi tempi – il governatore Pd, dovrà vedersela con il giudizio dei pugliesi che prima o poi voteranno o per il rinnovo del consiglio regionale.

Il video pubblicato da Gemmato sta provocando risentimento e rabbia: “Quanto Emiliano parla in tv, parla come se fosse un eroe”, lo ridicolizza un utente su Fb. “Se non fosse per l’audio, credevo ci si trovasse in Burkina Faso”, scrive un altro. ” Poveri noi”. “E poi hanno il coraggio di parlare della Lombardia”. Il video andrebbe inviato a Marco Travaglio che anche oggi sputa fiele sul leghista Fontana. Già, chissà se aprirà un’inchiesta anche sulla Puglia? Non solo Travaglio, ovviamente, tutti coloro che sfruttano il Covid-19 per buttarla in politica dove sono quando si tratta di stigmatizzare le inefficienze delle regioni a guida Pd?