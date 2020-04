Si è ottimisti a dire che nulla sarà come prima. In realtà, già ora nulla è come prima. Il coronavirus ha squadernato la nostra vita e le nostra abitudini. Soprattutto, ha introdotto nuovi regole. Al tempo del telelavoro e delle conference call, è la propria casa fungere da sala riunioni, quantunque virtuale. Ma non per questo va abbassata la guardia in termini di decoro personale e di tutto quanto ci rende presentabili. Reale o virtuale, le regole del lavoro non cambiano. Di tanto è almeno convinta l’agenzia di comunicazione Fluendo, che relativamente a quelle principali ha stilato addirittura un decalogo. «In comunicazione spiega la Ceo Paola Picilli – l’improvvisazione è ammessa ed apprezzata, ma non sempre è la strada migliore».

Per continuare a leggere l'articolo abbonati oppure accedi