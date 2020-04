Per oltre sette italiani su dieci, il 72 per cento, per l’esattezza, bisogna resistere almeno fino all’inizio dell’estate per uscire dalla crisi provocata dalla diffusione del coronavirus. È quanto emerge dai risultati di un’indagine condotta dai sondaggisti di Ixè per Coldiretti. Il campione è stato intervistato in relazione al prolungamento delle misure anti pandemia fino a maggio. Un periodo ovviamente solo indicativo. Le autorità stanno infatti studiando le regole pronte a scattare per la ripartenza, sin dalla prossima stagione, del turismo. Si tratta di norme per la sicurezza per chi andrà al mare, in montagna o in campagna. Queste almeno sono le intenzioni. È tutta da dimostrare, invece, la capacità di governo e regioni di sconfiggere il virus in tempi brevi.

