Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul nostro territorio, a oggi, il totale delle persone che hanno contratto il virus è 195.351, con un incremento rispetto a ieri di 2.357 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 105.847, con un decremento di 680 assistiti rispetto a ieri. Sono i dati diffusi dalla Protezione civile sulla diffusione del contagio.

Tra gli attualmente positivi 2.102 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 71 pazienti rispetto a ieri, 21.533 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 535 pazienti rispetto a ieri, 82.212 persone, pari al 78% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Rispetto a ieri i deceduti sono 415 e portano il totale a 26.384. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 63.120, con un incremento di 2.622 persone rispetto a ieri.

Buone notizie dalla Lombardia, epicentro del contagio, dove i nuovi positivi sono 653 e i decessi 163. “Guardiamo al futuro con e speranza, come sempre bisogna fare, i dati incoraggianti degli ultimi giorni, raggiunti grazie al sacrificio collettivo, ci mettono sulla strada della ‘nuova normalità – dice il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

“L’uso delle mascherine, il distanziamento sociale, restare a casa e tutti gli accorgimenti, sono stati accolti per quello che sono: mezzi a nostra disposizione per proteggere noi stessi e gli altri, per combattere e resistere in questa tempesta che ci ha colpiti”, continua. “Anche la nuova fase – conclude Fontana – vedrà la Lombardia protagonista. Dimostreremo che il virus non ha fermato il motore del Paese. Che siamo pronti, che la Lombardia si rialza”.