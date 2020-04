Conte si è messo in testa di riscrivere i comandamenti

Giuseppe Conte è riuscito persino nell’impresa di fare arrabbiare la Chiesa. Che non è affatto intenzionata a porgere l’altra guancia dopo averlo coccolato fin troppo. Il perdurare del divieto a frequentare la messa domenicale sta diventando davvero insostenibile per chi crede e anche per uno Stato che si trasforma in una specie di crociato al contrario: gli untori li cerca in parrocchia.

Un fatto personale. Ho dovuto rinunciare – la scorsa settimana – a portare l’ultimo saluto a uno zio che adoravo e se ne è andato. È morto in Abruzzo e a malapena c’è stata la tumulazione fuori dal cimitero. A messa saremmo stati – con le “nuove” regole – più di quindici parenti. Con nessun amico ammesso. Come avremmo potuto fare?

Ora basta. Domenica prossima voglio andare in parrocchia per pregare e magari anche ricordare i troppi defunti di questa triste stagione.

I comandamenti di Conte

Fatto il grave passo di fregarsene della Chiesa, Conte ha annunciato ieri mattina un protocollo per i sacramenti. Manco fosse il Papa e un gradino più su, lui e la sua Task force che si crede al livello dei dodici apostoli. Chissà chi fa la parte di Giuda. Eviti altre gaffe, Conte, il cui professato umanesimo sa tanto di massoneria e del peggior laicismo.

Non bastava aver strapazzato le scuole cattoliche, che rischiano la chiusura a causa degli strampalati provvedimenti economici del governo da quando c’è il coronavirus in Italia. Rampelli ha tentato di far stanziare 800 milioni per un fondo a tutela del diritto all’educazione scolastica – che non può essere solo di Stato – si può immaginare quale sia stata l’accoglienza dell’esecutivo alla proposta.