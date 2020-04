Colosimo (FdI): “Esplosiva la situazione nell’hotel Capannelle di Roma”

“La situazione all’interno dell’hotel Capannelle, nel quartiere Statuario, sta diventando sempre più esplosiva. Ieri sera si sono vissuti gli ennesimi momenti di tensione a causa del comportamento indisciplinato degli “ospiti” della struttura. Circolano notizie incontrollate sulla presenza di pazienti positivi che se asintomatici a maggior ragione devono rispettare l’obbligo dell’isolamento e non circolare indisturbati”.

È quanto dichiarano il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Chiara Colosimo, e il consigliere municipale di FdI e vice presidente del Consiglio del VII municipio, Fulvio Giuliano.

“Una mancanza di informazioni che non è più tollerabile e che potrebbe sfociare presto in una protesta di piazza. Già ieri una quarantina di residenti, giustamente preoccupati, si sono ritrovati presso la struttura attirati da urla e schiamazzi e dall’intervento delle forze dell’ordine e degli operatori della ASL. Invitiamo quindi l’amministrazione regionale, l’agenzia della Protezione civile e la Croce Rossa a non fuggire più dalle proprie responsabilità e di spiegare chiaramente cosa sta succedendo, per quanto tempo deve durare e come si intende procedere visto che, se fossero veramente pazienti in quarentena, il periodo stabilito sta per scadere”.