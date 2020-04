Giuseppe Conte è un genio: fa credere agli italiani di averci riempito le tasche di soldi ma gli applausi li riceve solo da santa madre banca. Perché la manovra “dei 400 miliardi” è davvero una delle operazioni più spregiudicate che si potessero mettere in campo. In pratica, il premier ci fa prestare i soldi dalle banche per pagare le tasse anche per il periodo a zero fatturato. “Un governo serio – ha sintetizzato benissimo un tweet – avrebbe dovuto cancellare le tasse a chi non ha lavorato”.

Il cerchio si compone di varie scene. Mi fai chiudere. Mi fai prestare i soldi. Li devo restituire. La banca è contenta, ma i consumi non riprendono a salire. Un capolavoro in cui ai cittadini non resta proprio nulla nelle tasche. Siamo a quattrocento miliardi di pubblicità per il governo, semmai.

I soldi in banca: paghi le tasse e poi li restituisci

Questa roba è ancora peggio del primo atto, quello cui avevano annunciato 350 miliardi, che chissà perché lievitavano dagli iniziali 25 derivanti da trasferimenti di tributi e senza un solo euro di investimento.

Ci inondano di propaganda, ma la realtà è che non sono stati capaci di far arrivare una sola moneta alle famiglie e alle imprese. L’Inps si è trasformato nel simbolo della loro inettitudine, e fra poco saranno i comuni a diventare il bersaglio dell’insofferenza popolare per i farraginosi meccanismi legati al cosiddetto buono spesa.