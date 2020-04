Lasciateci restare indietro, il solo pensiero che Colao e soci siano impegnati nella preparazione della fase due mentre il governo farfuglia, ci atterrisce. Che cosa mai potranno escogitare i nostri eroi nella lotta al coronavirus?

Aboliranno il metro di distanza per favorire la procreazione? La mascherina tornerà ad essere utile solo per le rapine in farmacia?Saranno licenziati i dipendenti dei produttori di amuchina? Si potrebbe andare a scuola nei parchi o giocare il campionato con la PlayStation, così almeno facciamo contento Claudio Lotito.

La fase due nelle loro mani ci spaventa

Ogni giorno una voce diversa, anzi mille. Ci stanno facendo solo confusione attorno e qualcuno griderà “voglio scendere”. Ma uniti per che cosa, con questa banda di incompetenti alla guida dell’Italia?