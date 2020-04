Chissà che sarebbe successo se oggi ci fosse Salvini al Viminale a limitare la nostra libertà…

E se ci fosse stato Salvini in questo periodo? Molti se lo stanno chiedendo, e non solo da destra. Ossia, se il ministro dell’Interno fosse stato oggi Salvini, con i vigili e la polizia e i carabinieri e i droni, pronti a multarci e denunciarci? Che sarebbe successo? Che avrebbe detto la sinistra a parti invertite? E i grillini talibani? Molti si chiedono anche in questi giorni come mai l’impegno che le forze dell’ordine esisbiscono contro i runner o chi va a spasso, non la avessero impegnato in precedenza contro mafia, immigrati criminali e delinquenza. Domande a cui è difficile rispondere.

Con Salvini in che scenario ci saremmo trovati?

Il motivi di riflessione oggi ce lo dà Davide Rossi, ex assessore alla cultura del Comune di Fano e della Provincia di Pesaro-Urbino, che ha scritto una sua riflessione ad Atlantico Quotidiano. Insomma, si chiede Rossi, “se in questo momento a gestire l’emergenza coronavirus avessimo avuto Matteo Salvini ministro degli interni, in quale scenario ci saremmo trovati? Mi riferisco alle misure pesantemente restrittive delle nostre libertà personali ed economiche che Conte, il Pd e i 5 Stelle ci hanno imposto”.

Certo Salvini non sarebbe sparito come Lamorgese…

Rossi prosegue: “Sicuramente Salvini non sarebbe sparito dalla scena, come è accaduto con l’attuale ministro Lamorgese, e certamente non avrebbe lasciato mano libera al solo Conte. Avrebbe esercitato in pieno la sua funzione di ministro competente sulle forze dell’ordine e, probabilmente, avrebbe anche lui (almeno in una prima fase) sostenuto il lockdown. Però mi chiedo: come avrebbero reagito i Fazio, le Repubblica, i Tg3 e tutto lo schieramento mass mediatico radical chic, a sostenere a spada tratta, come stanno facendo oggi, le misure privative delle nostre libertà? Come avrebbero fatto a convincere i loro ascoltatori e lettori che il ministro Salvini stava agendo per il loro bene?”

Ricordiamo il rapporto privilegiato di Conte e dei grillini con la Cina

Giusta domanda. Ma Rossi va avanti: “Ora, avrebbero potuto rimangiarsi tutto questo (le critiche a Salvini, ndr) e applaudire alla repressione poliziesca di questo periodo? Se gli elicotteri dei carabinieri, i droni e i posti di blocco li avesse dispiegati il governo con Salvini al Viminale, come avrebbero potuto sostenere che tutto ciò fosse giustificato e legittimo? Sono certo che si sarebbero trovati in una condizione di imbarazzo insostenibile”. E conclude: “Dulcis in fundo, lo vogliamo ricordare il rapporto privilegiato coltivato dai 5 Stelle e da Conte con la Cina? (…) Insomma, la Cina ha già il controllo su una quota rilevante del potere politico italiano, in barba alle tradizionali alleanze occidentali del nostro Paese. A ciascuno le proprie conclusioni”.