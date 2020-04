Chef Rubio non si dà per vinto. Sono tempi luttuosi, che dovrebbero invitare alla solidarietà. Ma non è così per il sedicente cuoco, impegnato come sempre a insultare Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Quest’ultima è finita nel mirino per le mascherine regalate. A Chef Rubio l’iniziativa non piace e così, anche se siamo in emergenza sanitaria e le mascherine servono a tutti, ha dilettato i suoi followers con il solito tweet velenoso.

Come al solito però Chef Rubio fa disinformazione. E non racconta tutta la vicenda per intero. L’iniziativa non è infatti di Giorgia Meloni ma di un circolo di FdI di Gaeta e il logo di FdI non è stampato sulla mascherina ma è accostato alla mascherina in una foto prontamente rimossa da Fb con le scuse del consigliere di Gaeta Marco Di Vasta.

Sull’iniziativa è intervenuta la stessa Giorgia Meloni: “Molti esponenti del Pd si dichiarano indignati circa l’iniziativa locale di un circolo FdI di un comune della provincia di Latina nella quale sono state donate mascherine al personale sanitario. Non ho alcun problema a dire che ritengo sbagliato che sia stato utilizzato il simbolo di Fratelli d’Italia per l’iniziativa, e se mi fosse stato chiesto un parere lo avrei detto tranquillamente”.

Meloni posta poi un manifesto con il simbolo del Pd dove ci si vanta di avere donato 547mila euro ai cittadini di Terracina, ma si tratta di soldi pubblici e non privati come nel caso delle mascherine donate da FdI. “Detto ciò – osserva Meloni – trovo veramente insopportabile che si permetta di farci la morale lo stesso partito che in questi giorni ha diffuso grafiche di questo tipo.

La differenza, cari amici del Pd, è che almeno il circolo di FdI ha messo il simbolo su un’iniziativa pagata con i suoi soldi. Voi invece mettete il simbolo sulle cose pagate con i soldi degli italiani. Decisamente vi mancano la statura morale e la dignità per dare lezioni a chicchessia”.