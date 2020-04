Caso Inps, Faraone (Iv) scatenato contro i 5S: «La Catalfo non viene in Senato per spiegare il crash? Vabbé, è una fake»

La faida all’interno del governo continua. Il caso Inps scatena Italia Viva contro i grillini. Davide Faraone, capogruppo renziano al Senato, è ironico e lancia una freccia avvelenata al ministro del Lavoro, la grillina Nunzia Catalfo. «Il Ministro Catalfo non viene in Senato per spiegare ai parlamentari #INPSdown? No, vabbé è una fake news».

La farsa del caso Inps

La vicenda è quella del sito Inps in crash totale nel primo giorno in cui si potevano inoltrare le pratiche per il bonus da 600 euro legato all’emergenza coronavirus. Una vera e propria farsa che è andata avanti per ore. Un incidente gravissimo che ha spinto il presidente dell’Inps Tridico a scomodare anche gli hacker. Tesi poi rilanciata anche da Conte. Salvo poi essere smentito da Anonymus: «Siete talmente incapaci che avete fatto tutto da soli», è stato scritto sul profilo Twitter di Anonymous Italia. Il sito poi ieri è ripartito. Ma le polemiche non si sono spente.

Le critiche del Pd e di Renzi contro Tridico

Sul fronte del governo, il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia ha già chiesto la testa dei responsabili del disastro Inps: «Il sistema dell’Inps è collassato: in queste ore si stanno verificando le cause. A me spiace per le persone interessate e mi metto nei loro panni: chiederemo conto a chi ha causato questo disservizio». A rinforzare la richiesta anche Matteo Renzi che spinge per la defenestrazione del vertice dell’Inps: «Non si metta a rischio Paese per Tridico». Ora alla lista si aggiunge anche l’ironia caustica di Faraone.

Caso Inps, il web

Ma su Twitter gli utenti si scatenano contro Faraone. «Lei presumo sia all’opposizione vero? Allora dia una controllata ai contratti di manutenzione del server Inps e a quando risalgono», scrive un utente. E un altro osserva caustico: «Se non lo sai te che ci governi insieme? Se non vi sta bene questo governo, come è evidente, almeno non fate finta di essere all’opposizione».