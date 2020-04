“Cantiamo per voi”. Da Sting a Joan Baez, le rockstar tifano Italia (video)

Il coronavirus ha scatenato, tra gli artisti internazionali, una toccante mobilitazione in favore dell’Italia. Ultimo, in ordine di tempo, Sting. Il musicista e performer britannico, ha registrato un video per gli italiani. Ha poi cantato The Empty Chair, eseguita da casa con la sola chitarra per i suoi amici italiani.

“Salve a tutti i miei amici italiani. Sono in Inghilterra, finora libero dal virus e come voi sto a casa per tenere la mia famiglia e i miei amici al sicuro”, dice Sting nel video, parlando in Italiano. “So quanto ha sofferto l’Italia e quanto continui a soffrire.

Guardo le notizie ogni giorno e mi rendo conto che quanto è successo in Italia adesso sta succedendo in tutto il mondo”.

“Mi mancate tutti, mi manca il mio paese preferito, mi manca la mia bella casa in Toscana”, dice ancora il cantante. “Sono sicuro – afferma infine Sting introducendo la sua canzone – che in questo momento terribile molti di voi sono separati da quelli che amano.

Questa canzone parla delle persone care che ci mancano, di chi non può tornare a casa e così lascia al suo tavolo una sedia vuota per ricordare”.

Con Sting anche Joan Baez canta in italiano

Anche Joan Baez ha dedicato all’Italia e agli italiani un emozionante video postato sui suoi social. Nel video canta “Un mondo d’amore” di Gianni Morandi. Un gesto di grande solidarietà quello dell’artista newyorchese, che non può che renderci orgogliosi. “Vedere gli italiani cantare dai balconi è stata una forte fonte di ispirazione per tutto il mondo”, afferma Joan Baez. La celebre cantante americana, che si scusa per il suo italiano, fa un bellissimo omaggio alla nostra patria.

La canzone di Bono Vox dedicata all’Italia

Tra i primi ad omaggiare l’Italia, era stato Bono Vox. Il 18 marzo, nel giorno di San Patrizio ha dedicato un brano inedito sul profilo Instagram degli U2, suonato voce e chitarra dalla sua casa di Dublino. Ha dedicato la canzone all’Italia e a tutti coloro che sono impegnati in prima linea a lottare contro l’epidemia del coronavirus. Accanto al video, Bono ha scritto poche e sentite parole che iniziano proprio con una dedica al nostro Paese: “Per gli italiani che l’hanno ispirato … per gli irlandesi … per tutti quelli che in questo giorno di San Patrizio sono in difficoltà e continuano a cantare. Per i dottori, le infermiere, i volontari in prima linea, è per voi che stiamo cantando”.