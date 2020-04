Calenda, una furia: «Di Maio? Meglio tenerlo lontano. Azzolina imbarazzante e Conte…»

Conte? Retorico. “La comunicazione retorico trionfalistica è la cifra di Conte. Io la detesto. “Azzolina? Imbarazzante. Di Maio? Meglio tenerlo lontano. Borghi? Demente”. Carlo Calenda show su Twitter. Ha una parola buona per tutti e con toni sopra le righe. L’eurodeputato e leader di ‘Azione’, partendo da alcune considerazioni sul Dl liquidità approvato dall’ultimo Cdm, si è prodotto in una serie di giudizi senza nessuna metafora su governo e colleghi parlamentari. “Questo decreto contiene invece misure adeguate se funzionano. Lo vedremo subito”, chiarisce subito l’ex ministro.

“Dovrebbero essere una 30/na di miliardi?”, gli chiedono. E Calenda spiega: “40 mld (questo decreto + garanzie cura italia) non ne garantiscono 750 oggi. Costerà il doppio, ma non è questo il punto. Costo garanzie è ultimo dei problemi”. Ma il leader di Azione si infiamma quando si passa ai giudizi sui protagonisti politici: Senza freni inibitori. “Consiglio di stare sul merito. La comunicazione retorico trionfalistica è la cifra di Conte. Io come te la detesto ma in questo momento è il minore dei problemi”, scrive Calenda in un Tweet.

Poi in un’altra risposta aggiunge: “Comunque un buon principio mi sembrerebbe quello di tenere Di Maio lontano da qualsiasi attività operativa”. Poi arriva il bis sul premier, insieme alla ‘sentenza’ sulla ministra dell’Istruzione: “Se posso,Ministra Azzolina imbarazzante. Non si capisce nulla di quello che dice. Il tasso di vuota retorica sta arrivando alle stelle. ”La nuova primavera” di Conte è una nuova vetta”.