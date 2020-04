Calano i ricoveri in terapia intensiva. Borrelli: per la fase due siamo ancora alla data del 13 aprile…

Calano i ricoveri. Sembra che il coronavirus in Italia stia concedendo una tregua. Ossia, i contagi aumentano sempre, ma questa crescita sta rallentando. E’ un problema di logica, e bisogna prendere i dati con certo criterio. Comunque, secondo i dati di Borrelli, sono calati ulteriormente i contagiati di coronavirus ricoverati nelle terapie intensive. Oggi sono 3.898 i pazienti nei reparti, 79 in meno su ieri. Di questi, un grande numero,1.343, sono in Lombardia. Dei 93.187 malati complessivi, 28.976 sono poi ricoverati con sintomi, e 60.313 sono quelli in isolamento domiciliare.

16.523 in totale le vittime, 636 oggi

In totale, sono 16.523 le vittime del coronavirus in Italia, con un aumento rispetto a ieri di 636 unità. Mentre domenica l’aumento era stato di 525. A oggi, poi, le persone guarite sono 22.837, 1.022 in più di ieri. “I dati confermano sostanzialmente il trend confortante che vediamo da qualche giorno, per efficace misure di contenimento”. Lo ha detto Luca Richeldi, pneumologo del Policlinico Gemelli e membro del Comitato tecnico scientifico (Cts) in conferenza stampa con Borrelli alla Protezione civile.

Per quanto riguarda la cosiddetta fase 2, Borrelli ha risposto a una domanda di un giornalista. “La data che noi abbiamo a disposizione è il 13 aprile, il comitato tecnico scientifico sta facendo le sue valutazioni, poi spetterà al Consiglio dei ministri decidere la data e le modalità della fase 2″. Precisando che le valutazioni del comitato si esprimono attraverso ”un verbale”. “Il comitato tecnico scientifico darà per tempo le indicazioni al presidente del Consiglio, non penso proprio che si arriverà all’ultimo minuto”, ha poi voluto precisare Borrelli.

Per quanto riguarda le donazioni, il commissario straordinario per l’emergenza coronavirus ha fatto il punto della situazione. “Siamo arrivati a oltre 107 milioni di euro di donazioni sul conto della protezione civile. Rispetto a ieri abbiamo speso sei milioni in più e finora in totale sono stati impiegati oltre 19 milioni di euro per l’acquisto di dpi e ventilatori”.

Calano i ricoverati anche in Lombardia

Diminuisce anche il numero di persone ricoverate per coronavirus in Lombardia dove sono 51.534 i positivi, con un aumento di 1.089 rispetto a ieri. Sono 11.914 i ricoverati non in terapia intensiva (-95 rispetto a ieri) a cui si aggiungono i 1.343 in terapia intensiva (+26). E’ di 9.020 il numero delle persone decedute per Covid in regione, di cui 297 ieri. Questo lo ha spiegato l’assessore al Welfare lombardo Giulio Gallera in diretta Facebook.