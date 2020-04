Buontempo ricordato alla Camera, Wanda Ferro: “La passione di un uomo che non ha mai tradito il suo popolo” (video)

Il vice capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia Wanda Ferro, al termine dell’esame del decreto “Cura Italia” alla Camera, ha commemorato in aula Teodoro Buontempo a sette anni dalla sua scomparsa.

“Sono passati sette anni dal giorno in cui la malattia ha spento la voce roca e lo sguardo fiero di Teodoro Buontempo”.

Passione politica e umanità indimenticabili. “Deputato per cinque legislature. Quest’aula risuona ancora delle sue lunghissime e intense oratorie in cui lasciava esplodere la sua straordinaria passione politica e, soprattutto, la sua grande umanità; il suo legame viscerale con il popolo, con i più deboli, con i senza voce, con quelle borgate che erano e restano l’Italia più autentica”.

Wanda Ferro: “La testimonianza di un patriota”

“Il nome di Teodoro Bontempo è simbolo di radicamento popolare, di idealità mai tradita, di coerenza, del coraggio di combattere anche da solo le battaglie giuste e dell’assoluto sprezzo per il conformismo”, ha proseguito la vice capogruppo della Camera di FdI. “Ha vissuto controcorrente, sempre in prima linea contro le ingiustizie, i soprusi, le caste di ogni tipo.

«Bisogna fare punto e capo – diceva – bisogna cambiare, rinnovare nel profondo le radici di una politica concreta. E ritrovare il bene comune sconfiggendo la cultura degli interessi personali». “Non è la testimonianza di un uomo di parte, è il testamento di un Patriota”, ha detto Wanda Farro. Ricorda ancora tante sue parole che hanno guidato la nostra comunità umana e politica: «Le idee non sono nulla senza la coerenza – diceva – senza il cuore e senza il sacrificio».

Coerenza, cuore, sacrificio

“In questo momento di profonda sofferenza per la nostra Nazione, sono certa che Teodoro Buontempo continua a guardare con amore all’Italia”, ripete la capogruppo di FdI nel commosso intervento. “Noi che in quest’aula tentiamo di percorrere con dignità la strada che, da pioniere, ha contribuito a tracciare, ricambiamo riconoscenti lo sguardo; e celebriamo il suo ricordo nel solo modo che lui vorrebbe: rinnovando l’impegno ad una politica fatta di coerenza, di cuore, di sacrificio. Per l’Italia”.