Brusaferro (Iss): «Ecco come il coronavirus cambierà la nostra vita»

Ecco come il coronavirus cambierà la nostra vita. “Lo batteremo solo con l’immunità di gregge data dal vaccino che non arriverà prima di fine anno”. Lo ha dichiarato Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità in una intervista al Corriere della sera.“Ogni azione andrà monitorata attuando anche sul campo il tracciamento dei casi e valutando qual è il numero di ricoverati compatibile con la disponibilità di posti letto”, ha detto il presidente dell’Iss. “Due pilastri della ripartenza che richiedono investimenti su medicina territoriale e ospedali Solo così la riapertura sarà sostenibile ed eviteremmo di tornare sopra l’R0 superiore a 1”.

