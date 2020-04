Boss scarcerati, FdI: “Da Bonafede atteggiamento inaccettabile. Ne risponderà in Antimafia”

“Bisogna fermare immediatamente l’assurda ondata di scarcerazioni che sta mandando in fumo decenni di lotta alla mafia”. A chiederlo è Fratelli d’Italia che, sulla vicenda delle scarcerazioni dei boss grazie ai provvedimenti anti coronavirus del governo, chiede un confronto urgente in commissione Antimafia. Una richiesta alla quale, di fatto, ora si unisce anche Matteo Renzi. E questo mentre il M5s, con un post sul Blog delle Stelle, cerca di allontanare le responsabilità dal ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. Scaricandole sui giudici.

FdI: “Da Bonafede atteggiamento inaccettabile”

“Chiediamo un’audizione urgente del ministro Bonafede e del direttore del Dap”, ha spiegato il segretario della Commissione Wanda Ferro. Una richiesta avanzata insieme agli altri parlamentari del gruppo di FdI in Antimafia, Luca Ciriani e Antonio Iannone. “Le inchieste degli organi di stampa – hanno sottolineato i parlamentari di FdI – hanno dato ragione alle nostre denunce sulle responsabilità del governo e del Dap sulle scarcerazioni di detenuti sottoposti al regime del 41bis“. “È inaccettabile – hanno aggiunto – il tentativo del ministro Bonafade di scaricare sui giudici le colpe di un governo incapace di garantire in carcere le condizioni di sicurezza necessarie ad assicurare il diritto alla salute dei detenuti”. “Il governo – ha avvertito FdI – non può liberarsi del problema mandando a casa feroci capimafia ristretti al 41bis, rendendo vani i sacrifici dei magistrati e delle forze dell’ordine che hanno lavorato giorno e notte e rischiato la vita per arrestarli”.

Il M5S scarica la responsabilità sui giudici

Anche per Matteo Renzi la “scarcerazione dei superboss di camorra e ‘ndrangheta” è “inaccettabile”. “Il ministro Bonafede cacci subito il responsabile di questa vergogna. Oppure venga lui in Parlamento ad assumersi le sue responsabilità. Si tratta di una scelta clamorosa e folle”, ha scritto il leader di Italia Viva su Twitter. Bonafede e il M5S, però, non sembrano intenzionati ad assumersi la responsabilità politica e pratica della situazione. E, mentre fanno trapelare la volontà di Bonafede di portare in Cdm “una stretta sulle scarcerazioni”, sul Blog delle Stelle puntano l’indice contro i giudici. “Le decisioni assunte in questo periodo sono state adottate dai giudici su leggi già esistenti”, si legge nel post, che – tanto per cambiare – bolla come “vergognosa propaganda” le voci di denuncia di quest’ennesimo scandalo.