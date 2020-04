Boris Johnson in terapia intensiva, condizioni peggiorate: «Sei forte, non ti arrendere»

Le condizioni di Boris Johnson sono peggiorate. Il premier britannico è stato trasferito in terapia intensiva. Da una decina di giorni positivo al coronavirus, ora riceve le cure dei medici del St Thomas’ Hospital, a Londra. Avevano deciso di ricoverarlo perché i sintomi persistevano.

Boris Johnson al ministro degli Esteri: «Sostituiscimi»

A parlare è un portavoce di Downing Street , con una ricostruzione del “Guardian”. «Nel corso del pomeriggio, le condizioni del primo ministro sono peggiorate. Su consiglio del suo team medico, è stato trasferito nel reparto di terapia intensiva. Il primo ministro ha chiesto al ministro degli Esteri, Dominic Raab, di sostituirlo laddove necessario. Sta ricevendo cure eccellenti e ringrazia lo staff del servizio sanitario nazionale per il duro lavoro e l’impegno».

Il premier sarebbe cosciente

Secondo il “Guardian”, Boris Johnson è stato spostato in terapia intensiva nel tardo pomeriggio. Il premier sarebbe cosciente e sarebbe stato trasferito a scopo precauzionale, nel caso in cui avesse bisogno del supporto di un respiratore. «I miei pensieri sono con lui e la sua famiglia. Gli auguro una pronta e completa guarigione», ha scritto su Twitter la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen.

Il messaggio di Donald Trump: «Preghiamo per te»

Boris Johnson è «un amico», «un leader» e un uomo «forte, che non si arrende». Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump durante la conferenza stampa sul coronavirus. Ha aggiunto che gli americani «pregano» per il premier britannico ricoverato in terapia intensiva. Trump ha anche detto di aver fatto contattare i medici e di aver chiesto alle case farmaceutiche di aiutare Londra.

I tweet del sindaco di Londra e del leader laburista

«Prego per una rapida guarigione del primo ministro». Lo scrive in un tweet il sindaco di Londra Sadiq Khan, dopo la notizia del trasferimento. L’ospedale londinese nel quale è ricoverato il premier, il St Thomas, scrive ancora Khan, «ha alcuni dei migliori medici del mondo e non potrebbe essere in mani più sicure».

Anche il nuovo leader laburista Keir Starmer reagisce alla notizia del trasferimento del premier in terapia intensiva. «Notizia terribilmente triste – scrive in un tweet – Tutti i pensieri del Paese sono per lui e la sua famiglia durante questo momento incredibilmente difficile».

Macron e Conte, il sostegno a Boris Johnson

«Tutto il mio sostegno a Boris Johnson, la sua famiglia e il popolo britannico in questo momento difficile. Gli auguro di superare rapidamente questa prova». Così su twitter il presidente francese Emmanuel Macron.

«I miei pensieri vanno a lui e a tutto il popolo britannico. Auguro una pronta guarigione. Siamo tutti fiduciosi che il tuo Paese supererà questo momento difficile», le parole di Giuseppe Conte.