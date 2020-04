Gianfranco Fini smentisce in modo categorico la notizia esclusiva data dal Sussidiario.net secondo il quale l’ex presidente della Camera ed ex leader di An dovrebbe far parte dei reclutatori del nuovo partito di Giuseppe Conte. “Commentare il ridicolo non ha senso”, così fonti vicine a Fini riportano il suo pensiero in merito all’articolo dal titolo: “Casalino arruola Fini nella nuova Dc di Conte: le prove del loro piano”.

L’articolo, smentito anche con una nota dell’ufficio stampa di Palazzo Chigi, sostiene che vi sono alcuni ex democristiani, come Tabacci e Cesa che “marcano stretto nientemeno che il presidente del Consiglio Conte, premier grillino tendenza Bonafede divenuto – chissà perché – la guest star dei democristiani di ogni ispirazione”.

Conte sarebbe colui che secondo “un Dc romano addentro ai rapporti che contano al di là del Tevere”, dunque molto bene informato sulle mosse politiche della Curia romana, è il candidato perfetto per riunire in un unico raggruppamento i rivoli dispersi in ogni lido della disciolta Balena bianca. Ciò che non si capisce bene è perché il Vaticano dovrebbe lavorare a un rassemblement pro-Conte confidando su un presidente del Consiglio che prima ha governato con Lega e M5S e poi ha abbracciato il Pd per pure ambizioni di potere.

In particolare Rocco Casalino – secondo l’articolo del Sussidiario – starebbe lavorando al “dossier dei due Gianfranco”. Uno è Gianfranco Rotondi, vicino a Berlusconi, l’altro – appunto – Gianfranco Fini. Secondo Sussidiario.net “lo schema di Casalino è sofisticato e spregiudicato: i due Gianfranco – Fini e Rotondi – dovranno recuperare il recuperabile della destra storica e del generone democristiano, e riporlo ai piedi del bisConte non più populista ma popolare e moderato”. Fantapolitica? Lo dirà il tempo. Intanto fioccano le smentite.