“Accendi la tua luce”. Così l’Aquila ricorderà le 309 vittime del sisma di 11 anni fa

“Accendi la tua luce”. Terremoto all’Aquila, il sindaco Pierluigi Biondi aderisce all’iniziativa iniziativa per ricordare. “Tra il 5 e il 6 aprile la città dell’Aquila commemorerà l’undicesimo anniversario del sisma del 2009 e renderà omaggio alle 309 vittime che persero la vita in quella drammatica notte. La dolorosa coincidenza con l’emergenza sanitaria in corso che ricorda agli aquilani e agli abitanti del Cratere lo sconvolgimento umano e sociale del terremoto delle 3:32 del 6 aprile, con le sue distruzioni, i silenzi, le perdute vite e le labili zone rosse.

“Accendi la tua luce”. Il sindaco invita a illuminare le finestre

Tutto ciò ci ha indotto a immaginare una commemorazione ampia, un congiungimento ideale con il resto del Paese che piange quotidianamente per morti in solitudine, come accadde nel 2009. Per questa ragione, il ricordo del sisma dell’Aquilano abbraccerà l’intera Italia. I Comitati dei Familiari delle Vittime e il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, lanciano un appello a tutto il Paese: ciascuno illumini le proprie finestre e i propri balconi, con la luce del cellulare o una candela, alla mezzanotte tra il 5 e il 6 aprile.