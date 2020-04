Rischiano sanzioni pesanti il vescovo di Frascati e una quarantina di fedeli che la domenica delle Palme hanno assistito alla messa. Le forze dell’ordine avrebbero elevato sanzioni amministrative sia al vescovo che ai fedeli. Ma lo studio legale dell’avvocato Edoardo Polacco ha offerto assistenza legale gratuita ritenendo incostituzionale la norma del decreto governativo che vieta la celebrazione delle messe.

“La domanda che ci poniamo – dice Polacco – è la seguente: è possibile che una legge di uno Stato possa vietare una funzione della Chiesa/Stato Vaticano? Tanto più che tale divieto è stato formulato non da una legge italiana ma da un Dpcm, norma secondaria di carattere regolamentare e, ancora più assurdo, norma contraria agli articoli 19 e 20 della Costituzione.

L’articolo 19 dice che “tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume”.

L’articolo 20 recita che “il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività”.

Quindi, tira le somme Polacco, “la Costituzione italiana vieta qualsiasi limitazione anche legislativa della professione religiosa ecclesiastica”.