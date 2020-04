Giuseppe Conte non la smette di prenderci in giro. Persino ieri sera si è presentato con la solita diretta facebook per dirci di aver vinto al Consiglio europeo. Nessuno sa cosa. Tanto è vero che se esultano contemporaneamente pidioti e grillini – che volevano cose opposte sul Mes – non è difficile pensare al solito imbroglio.

Intanto i miliardi volano. Le spese sanitarie dovranno aspettare ancora un po’, nella borsa di Conte i 36 miliardi del Mes ancora non ce li ha infilati nessuno. Stanno su una nuvola o in cassaforte, chissà. Ma a noi certo non li da’ nessuno.

Riunioni interminabili dei capataz europei che servono solo a umiliare l’Italia. Perché nella migliore delle ipotesi ci sono sempre i rinvii. E’ in fondo quello che fanno gli usurai con la vittima predestinata: ripassa la prossima settimana. E quello, disperato, accetterà qualunque capestro.

36 miliardi volano via

Senza condizionalita’, dicono. E quindi senza soldi. In Europa ci stiamo per farci mortificare, mentre contiamo ogni giorno svariate centinaia di morti da coronavirus. Il Parlamento è costretto a parlare d’altro, i decreti di governo con cui si inganna il popolo italiano. La “potenza di fuoco” di Conte è sempre e solo quella minacciosa rappresentata dall’agenzia delle entrate, che ricomincia a battere sull’uscio di chi lavora.