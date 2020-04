L’appuntamento sarebbe il 25 aprile alle 15. Tutti a cantare Bella Ciao dai balconi. L’iniziativa l’ha lanciata l’Anpi (e chi altri?) e dovrebbe nella loro mente sopperire ai mancati cortei, ai comizi retorici, all’esaltazione delle gesta resistenziali.

Così sui social l’Anpi sponsorizza il flash mob partigiano: “il 25 aprile alle ore 15, l’ora in cui ogni anno parte a Milano il grande corteo nazionale, invitiamo tutti ad esporre dalle finestre, dai balconi il tricolore e ad intonare Bella ciao. Chiediamo alle associazioni, ai sindacati, a partiti, ai movimenti che si riconoscono nei valori e principi della Resistenza, dunque della democrazia e della Costituzione, di aderire al flash mob inviando un messaggio a ufficiostampa@anpi.it”.

Le risposte al post dell’Anpi

Naturalmente sotto il post dell’Anpi fioccano le risposte. Innanzitutto quelle dei “compagni”: chi vuole mettere la bandiera rossa al posto del tricolore, chi vorrebbe esporre dal balcone il volto di Che Guevara. Chi è entusiasta e afferma “W la resistenza”. Ma non mancano le voci critiche. Si va da quelle più provocatorie “meglio cantare Giovinezza” a quelle di chi sostiene che non è il caso di celebrare i partigiani che furono anche stupratori e assassini.

Meglio il volontariato delle canzoncine

Spuntano anche risposte che rimandano al fatto che Bella Ciao non è un inno partigiano dunque si sarebbe dovuto scegliere semmai “Fischia il vento”. E numerosi sono coloro che fanno notare che sarebbe stato meglio intonare l’inno d’Italia anziché un canto divisivo che rimanda solo a una parte ideologicamente schierata della nostra nazione. Ci sono risposte polemiche: esporrete anche le bandiere palestinesi? E quelle di chi invita l’Anpi a organizzare iniziative di volontariato in questi tempi di emergenza anziché cantare Bella Ciao. “Canzone vecchia – scrive un utente – siamo nel 2020, proponete qualcosa di nuovo”.

Infine, ci sono i commenti più pratici, che sono forse i più divertenti: alle 15 la gente fa la pennichella, l’orario è sbagliato,era meglio posticipare. Una sana iniezione di realismo o un modo per mettere le mani avanti e giustificare il fatto che non saranno in tantissimi ad affacciarsi per il flash mob del 25 aprile?