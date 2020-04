25 Aprile, La Russa: «Onorare le vittime di tutte le guerre, Covid-19 compresa. L’inno? La Canzone del Piave»

Una proposta bella, civile, rispettosa della pietas che ci contraddistingue. Aveva dato appuntamento a tutti dai suoi canali social Ignazio La Russa. Puntuale all’appuntamento, eccolo pronto, insieme a molti parlamentari di FdI, a proporre di celebrare un 25 aprile diverso, senza odio, stendendo un velo di pietà su morti di tutte le guerre.

“Lo so – chiarisce il vicepresidente del Senato – si tratta di uno sforzo per tutti: per chi lo festeggia e chi no. Ma credo che l’emergenza in cui viviamo rappresenti l’occasione per riflettere a oltre 75 anni sul significato di questa giornata in maniera nuova . E’ giunto il momento di dedicare una giornata ai caduti di tutte le guerre. A tutti i caduti in divisa, non solo ai nostri che ci appartengono: ai caduti anche di altre formazioni, ai partigiani, senza distinguere tra partigiani bianchi e partigiani rossi. E il momento di stendere un velo di pietà. Il 25 aprile sia una giornata in cui si celebri non l’odio ma la pacificazione”.

La Russa ha dato vita a una diretta informale, semplice e intensa, a cui hanno partecipato, tra gli altri, Paola Frassinetti, Daniela Santanchè, Isabella Rauti, Edoardo Sylos Labini, direttore del periodico “Cultura e identità”. Già, pacificazione: “La evocava Giorgio Almirante, Tremaglia -dice La Russa ricordando “gli sforzi da loro compiuti affinché questa data potesse un giorno ricordare i caduti di tutte le guerre”.

“Il 25 aprile ricordi anche le vittime del Covid-19”

Ma oggi c’è un motivo in più per dare a questa data del 25 aprile un segno ancora più particolare. “Che sia l’occasione per accomunare nel ricordo tutti coloro che hanno perso la vita in questa specie di guerra sporca contro il coronavirus. Come? Esponendo dalle proprie finestre o dai balconi una bandiera tricolore, con un segno di ricordo, con un drappo nero di lutto”. E’ la proposta di Ignazio La Russa. “Fatelo senza distinzioni di parte – è il senso dell’iniziativa-. Può essere faticoso ma è questo il momento giusto di farlo”.

Non solo, spiega La Russa, che invita a cantare una canzone che cementi memorie e fazioni. Non più Bella ciao. “Cantare una canzone che le Forze armate dedicano da sempre ai caduti di tutte le guerre: la Canzone del Piave: quella è la colonna sonora giusta per celebrare un 25 aprile che unisca tutti gli italiani. Il Piave è la notra identità. Canzone che nacque dopo Caporetto per dare morale alle truppe dopo la sconfitta. Questa sarebbe la colonna sonora ideale per questa data”.