Uscito il libro di Alessandro Verrelli: “Banche, dall’insolvenza alle soluzioni della crisi”

Alessandro Verrelli ha lanciato, mercoledì 25 marzo 2020, il suo primo libro dal titolo: “Banche, dall’insolvenza alle soluzioni della crisi”. Quelli dell’insolvenza e, più in generale, della crisi bancaria sono dei temi tanto complessi quanto attuali. Spesso ne abbiamo sentito parlare sui giornali così come in televisione, senza però riuscire a capire, in modo chiaro, come queste si generassero e quali fossero i modi di risoluzione delle crisi.

Verrelli ripercorre la storia delle crisi bancarie

Il libro di Alessandro Verrelli, edito da Historica Edizioni, vuole proprio dare una risposta a questi quesiti, ripercorrendo la storia delle crisi bancarie, dal secondo dopoguerra ad oggi, esplicitandone i motivi ed evidenziandone la giurisprudenza. Ma non solo, perché avremo modo di approfondire gli istituti e la disciplina odierna, alla luce degli interventi, in materia, dell’Unione europea, che hanno portato a una vera rivoluzione. Per fare un esempio: il passaggio dalla logica di bail out alla tanto temuta logica di bail in.