Una cliente si arrabbia e tossisce in faccia alla cassiera del supermercato: era positiva al coronavirus

Senza un briciolo di ritegno e con aggressività. A Mestre, una cliente in un supermercato ha tossito in faccia alla cassiera. Era positiva al coronavirus.Un atteggiamento che ha dell’incredibile e che la dice lunga sui comportamenti folli che si stanno verificando in queste settimane di emergenza.

L’invito fatto dalla cassiera alla donna

A scatenare la rabbia, una normale richiesta. La cassiera aveva invitato la cliente di rispettare la distanza di sicurezza. E la donna, invece di allontanarsi, ha risposto tossendole volontariamente in faccia. Poche ore dopo, la stessa cliente è risultata positiva al tampone.

Il tutto, poco prima della chiusura del supermercato

Per questo motivo, la cassiera ora è in quarantena. Come riporta “Il Gazzettino”, poco prima della chiusura del supermercato due donne erano in coda. Dovevano pagare e mettere la spesa sul nastro. Avevano tossito dopo essere state rimproverate. Nel supermercato, i dipendenti non avevano ancora ricevuto le mascherine. Dopo l’accaduto, un cliente e un agente della vigilanza hanno fermato le due donne.