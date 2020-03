Trump dà una lezione alla Merkel: «Aiutiamo l’Italia anche finanziariamente»

Donald Trump ha impartito una bella lezione solidarietà occidentale alla Merkel e agli ottusi banchieri del Nordeuropa. «Ieri sera abbiamo avuto una riunione in cui abbiamo parlato dell’Italia. Intendiamo aiutarla, anche sul piano finanziario». A rivelarlo è stato lo stesso Trump, durante la conferenza stampa di domenica pomeriggio alla Casa Bianca. Dove ha annunciato che le linee guida per il blocco delle attività degli Stati Uniti arriveranno fino al 30 aprile. E ciò dopo che i suoi consiglieri scientifici lo hanno avvertito della letalità del coronavirus. Potrebbe infatti uccidere duecentomila americani.

I contagi negli Usa sono saliti a oltre 140.000 e i morti oltre 2.500. Tra cui un neonato a Chicago. Ma Trump ha fatto marcia indietro sulla quarantena obbligatoria a New York, New Jersey e Connecticut. Il presidente vuole evitare scontri con il governatore Andrew Cuomo. Questi gli aveva infatti risposto di considerare un simile provvedimento come «una dichiarazione di guerra da parte dell’esecutivo federale».