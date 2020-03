Sondaggio Winpoll: Fratelli d’Italia tocca il 13,3%, storico sorpasso al M5S

Fratelli d’Italia, partito guidato da Giorgia Meloni, supera il M5S. Lo afferma un sondaggio Winpoll-Scenari Politici pubblicato dal quotidiano Libero. Secondo la rilevazione, infatti, FdI si attesterebbe al 13,3 per cento, mentre il Movimento fondato da Beppe Grillo scenderebbe al 12,5. Si tratta di un dato che “per la prima volta in chiave nazionale”, scrive Libero, “testimonia il trend anticipato con i voti reali delle ultime tornate regionali: l’exploit di FdI, che diventa terzo partito italiano scalzando dal podio proprio i grillini scivolati drammaticamente, nel giro di due anni, dal primo posto, con la “preistorica” percentuale del 32% delle Politiche del 4 marzo 2018, al quarto”. Per quanto riguarda gli altri partiti, la Lega di Matteo Salvini è al 31,1%, Forza Italia al 4,6. Quanto al centrosinistra, il Pd è al 22,9%, Italia Viva al 3, La Sinistra al 2,9.

Fratelli d’Italia al governo: ora non svendere la sovranità

”Mentre gli italiani sono alle prese con zone rosse, mascherine introvabili, posti in rianimazione carenti, attività economiche al collasso, a Bruxelles c’è chi ha come priorità la la spoliazione definitiva delle sovranità nazionali. La notizia della imminente approvazione del MES al prossimo Eurogruppo del 16 marzo è inaccettabile. Ha pienamente ragione Giorgia Meloni nel pretendere dal governo che blocchi questa follia. Il sistema bancario, in particolare quello italiano, non ha bisogno di nuovi vincoli a vantaggio dei soliti noti (banche tedesche e francesi in primis) ma di massimo sostegno per poter stare vicino alle famiglie e alle imprese in questa fase di enorme difficoltà. Noi dall’opposizione abbiamo offerto al governo le nostre proposte e il nostro senso di responsabilità, ora pretendiamo dal governo la responsabilità più alta. Non svendere gli interessi nazionali.” È quanto dichiarano in una nota il Capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento Europeo Carlo Fidanza e il Co-Presidente del gruppo ECR Raffaele Fitto.