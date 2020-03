Violenza sessuale e maltrattamenti verso la ex compagna: rintracciato in un cantiere e arrestato dalla polizia

di Siena un 36enne senegalese, S.I., da anni in Italia e residente in Val d’Elsa. Era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena. L’uomo è stato condannato a 7 anni di reclusione per violenza sessuale, maltrattamenti ed atti persecutori commessi nei confronti della compagna nel 2015. Doveva scontare un residuo pena di oltre 6 anni.

Per continuare a leggere l'articolo abbonati oppure accedi