Censurate tutti, ma non illudetevi di fermare chi scrive: ed è incredibile che approfittiate del coronavirus per regolare i vostri conti con i giornalisti nemici. Davvero non si sopporta più il manicheismo di chi pensa che questa professione debba essere sempre al servizio dei potenti e mai della verità. “Libero” fa un titolo sul virus che veleggia verso il Sud e l’Ordine dei Giornalisti ne approfitta, attraverso la cellula lombarda, per chiedere la sospensione e la radiazione di Vittorio Feltri e di Pietro Senaldi, direttore responsabile. O uno solo dei due, ancora non si capisce.

Ma anche basta. Perché sta diventando sempre più scandaloso l’uso politico dell’Ordine. Soprattutto in un momento così delicato per la Nazione. Non è forse vero che il coronavirus comincia a mietere vittime e comunque contagiati nel Mezzogiorno? Se Conte fosse iscritto all’ordine dei giornalisti, andrebbe cacciato pure lui perché ha esteso a livello nazionale i provvedimenti partoriti inizialmente per le regioni del nord? “L’infezione crea l’unità d’Italia”: un paradosso da punire?

E contro Libero arriva pure il Pd

Subito balza in groppa alla censura il Partito Democratico con il suo gruppo alla Camera. Spicca questo commento su twitter: “Un titolo cinico e stupido sul #coronavirus. Giusta la scelta dell’Ordine dei Giornalisti di segnalare #Libero al Consiglio di Disciplina della Lombardia. Come si può pensare che questa sia informazione? Deontologia ed etica svendute per qualche copia in più. Inaccettabile!”. Il Pd dà lezione di etica, e già questa potrebbe essere una notizia. Che nega quello che sta succedendo. E torna la domanda: perché il decreto Conte – il loro governo – è valido in tutta Italia se è “cinico e stupido” quel titolo?

Ovviamente, non è successo nulla di altrettanto grave per un celebre titolo di Repubblica: “Cancellare Salvini“. E ne potremmo ricordare tanti altri ancora, quelli sì gravi, violenti, istigatori.

Quel che è più grave è la scelta dei tempi da parte dell’Ordine dei Giornalisti. Perché magari si tenta di far passare sotto silenzio – dandone timida notizi su qualche account social – l’annuncio di un provvedimento che sarebbe davvero grave se fosse vero. E ci auguriamo di no. Perché non se ne può più di minacce e intimidazioni contro chi sta fuori dal coro del giornalismo adulatore.

Si colpiscono le opinioni

Di questi tempi si colpiscono sempre più frequentemente le opinioni. Basti pensare al caso dell’Agcom – l’agenzia delle comunicazioni – contro il direttore del Tg2 per i servizi sulla svolta filoaraba della Svezia. Si entra sempre più nei contenuti per tentare di mettere la mordacchia al giornalismo che indaga e denuncia. E ovviamente fa titoli per i lettori che lo acquistano.

La prossima volta occorrerà pubblicare circolari ministeriali, per far contenti quelli dell’Ordine dei Giornalisti e tanti invidiosi che godono alla parola censura. Ma mai come in questo caso l’autogol non è di Libero, bensì di chi vorrebbe radiarne il vertice e magari inibirlo dalla professione. Aver scritto (e titolato) quello che sta accadendo in Italia dovrebbe essere premiato e non punito. Ma per chi sta sempre in caverna ad aspettare chissà quale passo falso del nemico (mai quelli dei portavoce del governo…), ogni occasione è buona. La democrazia è un’opzione che non tutti sono capaci di cogliere.