Il falso documento del Miur getta studenti e famiglie nel panico: in rete si scatena l’inferno

Il tam tam virtuale rilancia il documento. Il foglio rimbalza per ore da un social all’altro. Sconcerto e timori invadono le famiglie in quarantena. Il panico si diffonde tra gli studenti. Poi, la smentita ufficiale e un sospiro di sollievo. La ministra Azzolina pubblica la foto del presunto foglio istituzionale e bolla la sua foto con una scritta a caratteri cubitali: falso. Una copia d’autore con cui qualche burlone da strapazzo si è fatto beffa di molti purtroppo. Ma la titolare del dicastero di viale Trastevere assevera l’inattendibilità del documento e chiarisce a queale fonte bisopgna sempre fare riferimento. «Sta girando questo documento. È un falso! Il momento è delicato. E c’è ancora chi gioca in questo modo. Lo trovo vergognoso», posta sulla pagina Facebook Lucia Azzolina. E con tanto di foto che stigmatizza la fake.

Il post che smentisce la fake news arriva dalla stessa ministra Azzolina

Poi prosegue: «Denunceremo. Intanto chiedo a tutti di seguire solo fonti ufficiali. Dove pubblichiamo tutto. E ringrazio quanti, nella stampa, ci stanno aiutando a dare informazioni corrette. Questo è il sito del Ministero www.miur.gov.it. e questa la sezione dedicata alle notizie sulla gestione dell’emergenza https://www.miur.gov.it/…/coronavirus-online-pagina-dedicat…». Lo scrive e lo ribadisce la ministra dell’Istruzione, nello stesso post i cui pubblica il documento falso con intestazione del ministero dell’Istruzione. Secondo il quale la scuole chiuderebbero fino a data da destinarsi. E, nel frattempo, eventuali studenti con votazione insufficiente, frequentanti anche l’ultimo anno scolastico, dovranno ripetere l’anno. Nessuno ha riso. Ma molti si sono spaventati.