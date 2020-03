Che cosa state aspettando con questi tamponi, avete capito o no che il problema si chiama sanità e tutto quello che ci ruota attorno? Guardi il governo, i ministri, e sembra di vivere in un mondo di marziani.

Ci fosse uno che prendesse il toro per le corna per dire chiaro e tondo come stanno le cose: Covid-19 sta prosperando negli ospedali, nelle strutture sociosanitarie, e il personale è la prima urgenza da affrontare.

Sanità senza tamponi…

Un po’ di telefonate nella sanità romana ed è facile immaginare che è così ovunque. Reparti e addirittura ospedali a rischio di chiusura per contagio globale degli ambienti.

L’ospedale Vannini lo hanno chiuso perché una chirurga – non un infettivologo, non un rianimatore – ha girato all’interno per una settimana nonostante fosse già lievemente sintomatica, ma nessuno le avrebbe proposto un tampone.